Эмоциональная жена румынского футболиста: думаю, муж даже немного завидует мне

Андреа Ханка, супруга румынского футболиста «Краковии» Сержу Ханки, ставшая знаменитой после видео во время одного из недавних матчей команды, рассказала о реакции общественности. Девушка горячо поддерживала команду, после чего операторы обратили на неё внимание.
Девушка эмоционально выкрикивала что-то в сторону поля, аплодировала и периодически злилась. В определённый момент она заметила, что её снимает камера, и, смутившись, прикрыла рот рукой.
Видео доступно в телеграм-канале «Чемпионата».
«Я думаю, что мой муж даже немного завидует мне, ведь я попала в заголовки испанских газет даже раньше, чем он! Он мечтает о том, чтобы играть в Испании», — цитирует Ханку Sport.ro.
«Краковия» после 11 туров занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Польши с 20 очками в активе, лишь на одно очко отставая от лидера соревнования «Погони». Замыкает тройку лидеров «Лехия» (19).
Ханка является лучшим бомбардиром «Краковии» в нынешнем сезоне. В 11 матчах национального первенства он стал автором 5 голов (1 – с пенальти).
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