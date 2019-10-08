Мейрелеш: Роналду стоит своих денег, но цена на Фелиша шокирует

Бывший полузащитник сборной Португалии Раул Мейрелеш высказался о ценах на футболистов.



«Цены на игроков в современном футболе удивляют меня, но, думаю, в будущем всё будет ещё хуже. Разумеется, времена меняются, но я могу привести в пример Роналду. Криштиану выиграл всё что можно и стоит тех денег, что за него заплатили. Но есть Фелиш. Конечно, он качественный футболист, и я не имею ничего против него. Но его цена… Она шокирует.



Но такова реальность на сегодня, нам придётся смириться с этим. Мне кажется, что как болельщики, мы должны принять такие цены и дать игрокам доказать, что за них не зря столько платят. Если футболист оправдает свою покупку, то можно считать, что деньги вложены удачно», — цитирует Мейрелеша A Bola.

Фоден, Фелиш и Санчо — в списке претендентов на лучшего молодого игрока года