Президент «Тамбова» назвал фейком слухи об уходе Григоряна

Президент «Тамбова» Арсен Габуев, являющийся замглавы администрации Тамбовской области, опроверг появившиеся слухи об уходе Александра Григоряна с поста главного тренера клуба.

«В последнее время вокруг клуба появляется много фейковой и грязной информации, которая ничем не подтверждена. Ни руководство области, ни руководство клуба не давало интервью этим изданиям. Были лишь официальные заявления главного тренера и спортивного директора команды. Информация, которая в течение двух последних дней выходила на ресурсе «СпортБеларусь», не соответствует действительности. На данный момент главный тренер команды Александр Григорян продолжает работу.

Да, результат команды сейчас неудовлетворительный. Но на это есть как объективные, так и субъективные причины. Мы двигаемся вперёд. В предстоящие две недели, в период игры сборной России по футболу, у нас есть время на подготовку к двум важным матчам — с «Уралом» и «Уфой». Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах», — цитирует Габуева сайт администрации Тамбовской области.

После 12 туров РПЛ «Тамбов» замыкает турнирную таблицу, набрав 8 очков.