Документально-игровой фильм «С мячом в Британию» выйдет на экраны этой осенью

В Доме кино Союза кинематографистов России состоится премьера документально-игрового фильма «С мячом в Британию». Картину представят Продюсерский центр «Динамо» совместно с кинокомпанией «ВИБ – Фильм».

Фильм рассказывает о легендарном турне советского футбольного клуба «Динамо» (Москва) по Великобритании в 1945 году. Две победы, две ничьи, общая разница мячей 19–9 в пользу «Динамо». Ошеломительный результат, повергший в шок не только Британские острова, но и весь мир. Игры с клубами Великобритании оказали большое влияние на темпы развития советского футбола.

Фильм «С мячом в Британию» – это исторические факты, архивные фото- и видеоматериалы в сочетании с игрой популярных актёров. Андрей Мерзликин, Денис Никифоров, Павел Трубинер, Сергей Горобченко, Игорь Верник, Гела Месхи и Никита Зверев воплощают на экране образы советских футболистов и тренеров.

В фильме принимают участие Валерий Баринов, Сергей Никоненко, Сергей Чонишвили, Михаил Ножкин и многие другие. А в качестве экспертов выступают известные политики, заслуженные деятели искусства, физкультуры и спорта: Владимир Познер, Карен Шахназаров, Сергей Степашин, Валерий Сысоев, Александр Нилин, Станислав Черчесов, Валерий Газзаев, Николай Толстых, Евгений Гинер, Игорь Акинфеев и другие.

«Фильм “С мячом в Британию” – это колоссальное число популярных людей. Почему популярных? Потому что о великих событиях должны говорить великие люди», – рассказывает о фильме художественный руководитель проекта Михаил Тюркин.

«Картину сняли люди, неравнодушные к футболу, к его истории. Сделали это на частные пожертвования. Я как участник данной работы выражаю огромную благодарность Продюсерскому центру “Динамо” за увековечивание достижений нашего футбола», – поделился эмоциями народный артист Российской Федерации Валерий Баринов.

Для широкой аудитории премьерный показ на телевидении состоится в середине ноября.