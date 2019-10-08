Себальос заявил, что не наслаждался футболом в «Реале»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Даниель Себальос, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», рассказал, как чувствует себя после перехода в стан «канониров» на правах аренды минувшим летом.
«У «Реала» сейчас всё неплохо. Знаю, что несколько игроков команды травмированы. Сейчас я в «Арсенале» и отлично себя чувствую.
Летом мне было очевидно, что я хочу уйти, и в итоге мне удалось этого добиться. Сейчас я там, где хочу находиться, и очень счастлив. Мне хотелось выходить на поле, играть и наслаждаться футболом. В течение двух последних лет мне это не удавалось. Но сейчас всё хорошо, и моё нахождение в сборной Испании лишь подтверждает это», — приводит слова Себальоса Marca.
В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги 23-летний Себальос провёл 8 матчей и отметился 2 результативными передачами.
- 8 октября 2019
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