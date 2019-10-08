Эриксен: сейчас для меня самое тяжёлое время в «Тоттенхэме»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен прокомментировал неудачное начало нынешнего сезона. Он не стал связывать плохую игру со своим возможным трансфером.

«Определённо сейчас для меня самое тяжёлое время в «Тоттенхэме». Первый год, когда я приехал, был немного волнительным. Но с 2014-го, когда в клуб пришёл Почеттино, началась история успеха.

Сейчас ожидания болельщиков на совершенно другом уровне. Мы должны выигрывать каждый раз. Большое внимание быстро становится отрицательным. Мы должны попытаться полностью исключить все негативные моменты. Но в чём причина наших результатов, на самом деле сложно ответить.

Мы не смогли довести матчи до победы, даже ведя в счёте. Иногда это связано с невезением. Мы сами загнали себя в такую сложную ситуацию.

Слухи о моём уходе не имеют значения. Мы все профессионалы в футболе, да и во всех клубах ходят подобные разговоры. Это не имеет никакого отношения к тому, как мы выступаем в этом сезоне», — приводит слова Эриксена Ekstra Bladet.