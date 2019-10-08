Фергюсон — Венгеру: ты настоящая легенда!
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон поздравил экс-наставника лондонского «Арсенала» Арсена Венгера с получением награды Legends of Football на ежегодном ужине, устраиваемом благотворительной организацией Nordoff Robbins.
«Твоя тренерская карьера в „Арсенале“ была абсолютно фантастической. Ты настоящая легенда! Мне нравилось соревноваться с тобой. Мы отлично провели время. Я очень рад, что ты удостоился этой награды. Удачи, Арсен!» — приводит слова Фергюсона Mirror.
Арсен Венгер на протяжении 22 лет возглавлял «Арсенал». Под его руководством лондонский клуб три раза выиграл чемпионат Англии, играл в финале Лиги чемпионов, а также семь раз становился обладателем Кубка Англии.
Венгер и Блан претендуют на должность главного тренера «Лиона»
- 8 октября 2019
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