Жирков признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре

Болельщики «Зенита» признали лучшим игроком сентября полузащитника сине-бело-голубых и сборной России Юрия Жиркова. Выбор в его пользу сделали 35,17% участников опроса, сообщает официальный сайт «Зенита».

По итогам голосования Жиркову удалось обогнать ставшего вторым нападающего Артёма Дзюбу (28,12%) и аргентинского форварда Себастьяна Дриусси (10,62%), расположившегося на третьей строчке.

В сентябре Жирков провёл четыре матча, забил победный гол «Спартаку» на выезде и отдал результативную передачу в матче с «Арсеналом».

Лучшим игроком «Зенита» в июле и августе был признан Артём Дзюба.

В 13-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 19 октября на арене в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.