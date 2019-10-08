Жирков признан лучшим игроком «Зенита» в сентябре
Болельщики «Зенита» признали лучшим игроком сентября полузащитника сине-бело-голубых и сборной России Юрия Жиркова. Выбор в его пользу сделали 35,17% участников опроса, сообщает официальный сайт «Зенита».
По итогам голосования Жиркову удалось обогнать ставшего вторым нападающего Артёма Дзюбу (28,12%) и аргентинского форварда Себастьяна Дриусси (10,62%), расположившегося на третьей строчке.
В сентябре Жирков провёл четыре матча, забил победный гол «Спартаку» на выезде и отдал результативную передачу в матче с «Арсеналом».
Лучшим игроком «Зенита» в июле и августе был признан Артём Дзюба.
В 13-м туре Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграет с «Ростовом». Матч состоится 19 октября на арене в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:00 мск.
- 8 октября 2019
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