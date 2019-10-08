Мощнейший выстрел Лонгстаффа — в видеообзоре лучших голов 8-го тура АПЛ

Гол полузащитника «Ньюкасл Юнайтед» Мэттью Лонгстаффа назван лучшим в 8-м туре английской Премьер-лиги. 19-летний англичанин мощным ударом из-за пределов штрафной забил победный мяч в домашней встрече с «Манчестер Юнайтед». Для хавбека эта встреча была дебютной в рамках АПЛ.

В топ-5 лучших забитых мячей также вошли голы Аарона Коннолли («Брайтон энд Хоув Альбион»), Джеффа Хендрика («Бёрнли»), Конора Хурихейна и Дугласа Луиса (оба — «Астон Вилла»).

Видео доступно на «Чемпионате».



Турнирную таблицу АПЛ после восьми туров возглавляет «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа лидируют, не потеряв ни одного очка. Второе место занимает «Манчестер Сити». На третьей строчке в турнирной таблице расположился «Арсенал».