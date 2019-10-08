Роналду: всегда приятно возвращаться в Португалию и представлять сборную

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поделился впечатлениями от прибытия в расположение национальной команды Португалии.



«Всегда приятно возвращаться в родную страну, представлять сборную и видеть друзей, с которыми вместе прошли через многое. Мы будем бороться из раза в раз, чтобы прославлять имя Португалии! Вперёд, команда!» — написал Роналду на странице в «Твиттере».



Сборная Португалии сыграет в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальными командами Люксембурга (11 октября) и Украины (14 октября). Португалия набрала 8 очков в четырёх матчах и занимает второе место в турнирной таблице группы В. Лидером группы в настоящий момент является сборная Украины, набравшая 13 очков в 5 матчах.

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