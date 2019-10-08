Мюллер готов уйти из «Баварии», за которую играл всю свою карьеру
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер недоволен своим положением в команде и может покинуть мюнхенский клуб, сообщает Bild.
Отмечается, что тренер Нико Ковач перестал ставить форварда в стартовый состав. В последних пяти матчах Мюллер четыре раза выходил на замену, а в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Тоттенхэмом» (7:2) не появился на поле вовсе.
30-летний Мюллер всю карьеру провёл в «Баварии». За мюнхенский клуб он забил 186 голов в 495 матчах. Контракт Томаса рассчитан до лета 2021 года. В 10 играх текущего сезона нападающий забил гол и сделал 4 результативные передачи.
Летом Мюллер отверг предложение перебраться в один из китайских клубов, где предлагал ему контракт с годичным окладом в € 25 млн.
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