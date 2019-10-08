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«Маленькая принцесса». Дзюба покачал на руках юную болельщицу сборной России

«Маленькая принцесса». Дзюба покачал на руках юную болельщицу сборной России
Футбол / Евро-2020 0

Нападающий Зенита Артём Дзюба опубликовал видео, на котором качает на руках маленькую болельщицу сборной России.

Родители девочки попросили Артёма сфотографироваться с ней. Дзюба согласился, сказав, что сразу приметил ребёнка.

«Маленькая принцесса», — написал после этого эпизода форвард сборной России.

Видео доступно на «Чемпионате».

В настоящий момент сборная России готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра.

Встреча Россия — Шотландия пройдёт в «Лужниках» 10 октября.

Сборная России в группе I занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков в шести матчах. Лидирует в группе сборная Бельгии, одержавшая шесть побед подряд. Сборная Шотландии располагается на пятом месте с 6 очками. На финальный турнир Евро-2020 попадут две лучшие команды из группы.

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