«Маленькая принцесса». Дзюба покачал на руках юную болельщицу сборной России

Нападающий Зенита Артём Дзюба опубликовал видео, на котором качает на руках маленькую болельщицу сборной России.



Родители девочки попросили Артёма сфотографироваться с ней. Дзюба согласился, сказав, что сразу приметил ребёнка.



«Маленькая принцесса», — написал после этого эпизода форвард сборной России.

Видео доступно на «Чемпионате».



В настоящий момент сборная России готовится к отборочным матчам чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии и Кипра.



Встреча Россия — Шотландия пройдёт в «Лужниках» 10 октября.



Сборная России в группе I занимает второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков в шести матчах. Лидирует в группе сборная Бельгии, одержавшая шесть побед подряд. Сборная Шотландии располагается на пятом месте с 6 очками. На финальный турнир Евро-2020 попадут две лучшие команды из группы.