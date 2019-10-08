Хёведес пожелал удачи Швайнштайгеру, объявившему о завершении карьеры

Немецкий защитник «Локомотива» Бенедикт Хёведес обратился к полузащитнику «Чикаго Файр» Бастиану Швайнштайгеру, ранее объявившему о завершении профессиональной карьеры по окончании сезона. Напомним, Хёведес и Швайнштайгер стали чемпионами мира в составе сборной Германии в 2014 году.



«Удачи во всём, что ждёт тебя впереди! Спасибо за всё, Бастиан Швайнштайгер», — написал Хёведес на странице в «Твиттере».

За «Чикаго Файр» Швайнштайгер выступает с 21 марта 2017 года. В MLS Бастиан перебрался после того, как длительное время выступал за «Манчестер Юнайтед». До перехода в стан «красных дьяволов» Швайнштайгер играл в составе мюнхенской «Баварии». Вместе с немецким клубом хавбек восемь раз становился чемпионом Германии, семь раз выигрывал Кубок страны и дважды становился обладателем Суперкубка Германии, а также выиграл Лигу чемпионов сезона-2012/13.