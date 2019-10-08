Школьник с причёской Ибрагимовича: Дзюба крутой, руку мне пожал

Школьник Прохор Ильиных из Сосновоборска, который подвергся критике со стороны педагогов из-за своей причёски в стиле Златана Ибрагимовича, посетил Москву, где встретился с капитаном сборной России Артёмом Дзюбой и главным тренером Станиславом Черчесовым.
«Дзюба крутой. Руку мне пожал. Я не задумывался даже, что будет такой шанс. Не знал, что это будет вообще. Черчесова видел. Они мои кумиры.
Я не знаю, как меня встретят одноклассники. Скажут: «Круто-круто», наверное. В соцсетях они мне вообще не пишут. Хотя общаемся хорошо», — приводит слова мальчика 360tv.ru.
Прохор увлекается футболом с трёх лет. Этим летом он сделал себе причёску как у своего кумира — 37-летнего шведского нападающего. Прохор заплетает длинные волосы в косичку. Однако 1 сентября он вернулся из школы расстроенным. Мальчик попал под критику учителей за свою причёску.
- 8 октября 2019
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