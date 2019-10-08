Мустафи: однажды люди обвинили меня в поражении в матче, в котором я не играл
Защитник лондонского «Арсенала» Шкодран Мустафи отметил, что в последнее время критика в его адрес перестала быть объективной.
«Я достаточно самокритичен, чтобы понять, что совершал ошибки. Я также могу спокойно принимать жёсткую критику в свой адрес. Но сейчас критика стала обострённой и иррациональной. Я стал мишенью. В какой-то момент люди даже обвинили меня в поражении в матче, в котором я вообще не играл», — приводит слова Мустафи Goal.com.
Мустафи выступает в составе лондонского «Арсенала» с 2016 года. Вместе с клубом немецкий защитник стал обладателем Кубка Англии сезона-2016/17. В текущем сезоне Мустафи перестал попадать в основной состав «Арсенала». Летом болельщики прочили «Зенит» приобретение у лондонского клуба Мустафи.
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- 8 октября 2019
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