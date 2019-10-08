Тренер «Ромы» Фонсека дисквалифицирован на два матча Серии А

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека дисквалифицирован на два матча Серии А после оскорблений арбитра, сообщает Football Italia.
Инцидент произошёл после матча 7-го тура с «Кальяри» (1:1). В добавленное время форвард «Ромы» Никола Калинич упал в штрафной гостей, но арбитр не стал назначать пенальти. Фонсека после встречи выбежал на поле и начал ругаться с рефери. Арбитр показал наставнику «Ромы» сначала жёлтую, а потом и красную карточку.
Лига расследовала этот случай и приняла решение дисквалифицировать Фонсеку на два ближайших матча Серии А с «Сампдорией» (20 октября) и «Миланом» (27 октября). Кроме того, «Рома» была оштрафована на € 15 тыс. за действия члена фитнес-персонала команды, который не имел права находиться на скамейке запасных. После финального свистка он выбежал на поле и принялся саркастически аплодировать перед лицом судьи.
- 8 октября 2019
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