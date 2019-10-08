Жена Семака рассказала о повторной свадьбе с супругом

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, рассказала о церемонии бракосочетания, которая состоялась сегодня, 8 октября, в Италии.



«Я до последнего тянула со свадебной клятвой, чем порядком заставила нервничать организаторов. Моя помощница Лиза грозилась, что если не соберусь с духом, то будет всё, как я не люблю: «корабли любви», «дорогие молодожёны» и так далее по традиционному сценарию ЗАГСа.



Два последних дня перед свадьбой я провела одна — прошла пешком больше двадцати километров, погрузившись в глубокие размышления, как будто до последнего оставляя себе мысль, что моя свободная воля не зависит ни от дат, ни от потраченных на торжества усилий: могу и передумать. Может передумать Сергей. Важно, что это решение стало для нас обоих осознанным, зрелым.



Взяв за точку отсчёта наших новых отношений 1 июня 2019 года, я анализировала всё, что с нами произошло девятнадцатью годами ранее: как изменились мы, наши чувства, отношение к жизни, друг к другу. Я благодарна судьбе за этот тяжёлый отрезок моей внесемейной жизни, который позволил мне выйти из собственного тела и поменять точки зрения, помог вылупиться из яйца, в котором я долгие годы пряталась, не желая брать на себя ответственность, взрослеть. За это время я избавилась от страхов, перестала слушать советы и зависеть от чужого мнения, подружила между собой своих субличностей. Поймав идеальный баланс, научилась принимать решения самостоятельно, выстроила чёткие личные границы, чем качественно изменила жизнь свою и жизнь моих близких.



Я благодарна тем, кто был со мной рядом в непростой период моей жизни, тем, кто не давал оценок, не учил, как надо поступать, а просто верил в меня, заряжая жизненной энергией. Я благодарна мужчине, который стоя в стороне терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе, но не для того, чтоб завоевать очередной трофей, а потому, что искренне хотел пройти наш путь с чистого листа, учитывая все ошибки прошлого. Я не могла ему не поверить — он человек, у которого слова никогда не расходятся с делом.



В этой новой точке отсчёта я много думала об отношениях и о том, что делает меня по-настоящему счастливой… Ни один самый идеальный мужчина на свете не способен определить моего счастья, ни определят его ни деньги, ни возможности. За своё счастье ответственна только я сама», — написала Анна Семак.

Фото доступно на странице Анны Семак в «Инстаграме».