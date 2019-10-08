«Милан» объявил об отставке Джампаоло

«Милан» на официальном сайте объявил об отставке Марко Джампаоло с поста главного тренера команды.



«Клуб благодарен Марко за проделанную работу и желает ему всего наилучшего в его профессиональной карьере», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.



Джампаоло возглавил «Милан» минувшим летом после отставки Дженнаро Гаттузо, ранее защищавшего цвета клуба в качестве футболиста. До прихода в стан россонери Марко возглавлял «Кальяри», «Сиену», «Катанью», «Брешию», «Эмполи», «Сампдорию» и ряд других итальянских команд.



После семи туров «Милан» занимает 10-е место в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе 9 очков и на 10 очков отставая от лидера первенства в лице туринского «Ювентуса».