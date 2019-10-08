Экс-глава «Кристал Пэлас»: неужели Клопп заразился болезнью высокомерия?

Бывший глава «Кристал Пэлас» Саймон Джордан полагает, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал более высокомерным после того, как к его команде пришёл успех.
«Я заметил небольшое изменение в Юргене Клоппе, в его речи и манере выражать позицию. Его интервью после матча с «Лестер Сити» было очень грубым и раздражительным. Я знаю, что журналисты могут свести с ума своими смешными вопросами про Салаха и про то, что с ним произошло.
Я не видел, чтобы Клопп жаловался из-за того, что Трент Александер-Арнольд постоянно бил соперников шипами по ахиллу. Но Юрген слишком агрессивно говорил о случившемся с Салахом.
У Клоппа была улыбка на миллион долларов, благодаря которой все СМИ стали его поклонниками. Неужели он изменился? Неужели Клопп заразился болезнью высокомерия, которой страдают многие тренеры?» — приводит слова Джордана talkSPORT.
- 8 октября 2019
-
20:50
-
20:41
-
20:33
-
20:32
-
20:15
-
20:08
-
19:58
-
19:55
-
19:40
-
19:34
-
19:18
-
19:03
-
18:50
-
18:50
-
18:32
-
18:29
-
18:22
-
18:12
-
17:59
-
17:52
-
17:41
-
17:31
-
17:22
-
17:18
-
16:58
-
16:41
-
16:36
-
16:35
-
16:24
-
16:22
-
15:58
-
15:44
-
15:26
-
15:25
-
15:02