Экс-глава «Кристал Пэлас»: неужели Клопп заразился болезнью высокомерия?

Бывший глава «Кристал Пэлас» Саймон Джордан полагает, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп стал более высокомерным после того, как к его команде пришёл успех.



«Я заметил небольшое изменение в Юргене Клоппе, в его речи и манере выражать позицию. Его интервью после матча с «Лестер Сити» было очень грубым и раздражительным. Я знаю, что журналисты могут свести с ума своими смешными вопросами про Салаха и про то, что с ним произошло.

Я не видел, чтобы Клопп жаловался из-за того, что Трент Александер-Арнольд постоянно бил соперников шипами по ахиллу. Но Юрген слишком агрессивно говорил о случившемся с Салахом.

У Клоппа была улыбка на миллион долларов, благодаря которой все СМИ стали его поклонниками. Неужели он изменился? Неужели Клопп заразился болезнью высокомерия, которой страдают многие тренеры?» — приводит слова Джордана talkSPORT.