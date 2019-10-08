Глава EPFL считает, что трансферные окна в Европе нужно синхронизировать

Президент Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (EPFL) Ларс-Кристер Ольссон отметил, что трансферные окна в различных европейских чемпионатах требуют синхронизации.



«Следовало бы синхронизировать трансферные окна во всех чемпионатах. Сейчас это внутреннее решение федераций. Если они договорятся, то подобный шаг должен быть согласован надлежащим образом, все должны согласиться.

У меня нет мнения о самой дате, потому что она должна обсуждаться в связи с различными календарями турниров. Но если оценивать систему вообще, то было бы лучше, если бы трансферы совершались одновременно.

В Англии трансферное окно закрывается раньше. Пару лет назад была предпринята попытка скоординировать летнее окно. Мы договорились об окончательной дате, но не смогли утвердить это в уставе.

Если сроки трансферного окна не будут поддержаны другими лигами, английские клубы продолжат терять ведущих игроков», — приводит слова Ольссона Sky Sports.