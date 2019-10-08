Тер Штеген: у нас с Нойером хорошие отношения, нет никаких споров
Голкипер «Барселоны» и сборной Германии Марк-Андре тер Штеген отметил, что между ним и вратарём «Баварии» Мануэлем Нойером нет напряжённости. Напомним, ранее тер Штеген выразил недовольство по поводу отсутствия игровой практики в национальной команде Германии.
«В футболе каждый хочет играть как можно больше, и это касается любой позиции. Нет никаких споров или напряжённых моментов. Мы общаемся с Мануэлем каждый день, у нас хорошие, профессиональные отношения. У Нойера есть преимущество, поэтому мне нужно работать ещё усерднее, проявить себя. Я делаю всё, чтобы стать номером один в сборной Германии. Это моя личная цель. Но она не имеет никакого отношения к другим людям», — приводит слова тер Штегена Goal.com.
Тер Штеген: слова Нойера несправедливы
- 8 октября 2019
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