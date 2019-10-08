Буффон и Де Росси получат шанс сыграть прощальный матч за Италию

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон и полузащитник «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси смогут провести последний матч в сборной Италии и попрощаться с болельщиками. Это произойдёт не раньше 2020 года, после того как «скуадра адзурра» обеспечит себе путёвку на чемпионат Европы, сообщает La Gazzetta dello Sport.

После шести туров отборочного этапа на Евро 2020 года Италия, набрав 18 очков, занимает первое место в группе J. Ближайший преследователь итальянцев — сборная Финляндии — отстаёт на 6 очков.



Буффон является рекордсменом национальной команды по количеству проведённых встреч, на его счету 176 матчей. Оба игрока в 2006 году стали чемпионами мира.



Ранее 41-летний вратарь «старой синьоры» превзошёл достижение легенды «Милана» Паоло Мальдини по количеству сыгранных матчей на клубном уровне среди итальянских игроков. На счету Буффона стало 903 матча в составах «Пармы», «Ювентуса» и «Пари Сен-Жермен». Мальдини всю карьеру провёл в «Милане» и сыграл за «россонери» 902 матча.