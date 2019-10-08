Форвард «Челси» Абрахам рассказал, кого считает лучшим нападающим мира

Нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам заявил, что лучшим нападающим в мире является, на его взгляд, форвард «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн.



«Для меня он величайший нападающий в мире. Я разговаривал с Россом Баркли на днях и сказал, что никогда прежде не видел такого финишёра, как Кейн. Когда вы смотрите на него, то точно знаете: если он получает шанс, то в девяти случаях из десяти это будет гол. Я хотел бы научиться этому. Надеюсь, буду похож на него», — приводит слова Абрахама Evening Standard.



22-летний Абрахам является англичанином нигерийского происхождения. Форвард находится в системе «Челси» с 2004 года. В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Абрахам провёл восемь матчей и забил восемь голов.