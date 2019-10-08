Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Артур: понимаю позицию «Барселоны», но играть за сборную Бразилии — это честь

Артур: понимаю позицию «Барселоны», но играть за сборную Бразилии — это честь
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Барселоны» Артур высказался о вызове в расположение сборной Бразилии. Игрок отметил, что понимает опасения каталонского клуба, но хочет выступать за национальную команду.

«Я понимаю позицию „Барселоны“, однако для меня, как и для каждого из нас, выступление за сборную Бразилии — это огромная честь. Я не хочу экономить силы и буду делать всё возможное, чтобы помочь национальной команде.

В сборной Бразилии врачи заботятся о физическом состоянии футболистов. Они понимают, что мы должны вернуться в свои клубы без травм и в хорошей форме», — приводит слова Артура Marca.

Сборная Бразилии проведёт товарищеские матчи с национальными командами Сенегала (10 октября) и Нигерии (13 октября) в Сингапуре.

Дани Алвеса атаковали осы во время матча чемпионата Бразилии
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019