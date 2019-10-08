Артур: понимаю позицию «Барселоны», но играть за сборную Бразилии — это честь
Полузащитник «Барселоны» Артур высказался о вызове в расположение сборной Бразилии. Игрок отметил, что понимает опасения каталонского клуба, но хочет выступать за национальную команду.
«Я понимаю позицию „Барселоны“, однако для меня, как и для каждого из нас, выступление за сборную Бразилии — это огромная честь. Я не хочу экономить силы и буду делать всё возможное, чтобы помочь национальной команде.
В сборной Бразилии врачи заботятся о физическом состоянии футболистов. Они понимают, что мы должны вернуться в свои клубы без травм и в хорошей форме», — приводит слова Артура Marca.
Сборная Бразилии проведёт товарищеские матчи с национальными командами Сенегала (10 октября) и Нигерии (13 октября) в Сингапуре.
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- 8 октября 2019
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