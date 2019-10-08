Шюррле — Швайнштайгеру: в финале ЧМ-2014 ты пожертвовал всем ради нас
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, который в 2014 году вместе с Бастианом Швайнштайгером выиграл чемпионат мира по футболу, обратился к бывшему партнёру по сборной Германии, решившему завершить карьеру.
«Я помню финал чемпионата мира 2014 года, когда ты пожертвовал всем ради нас… Желаю тебе всего наилучшего в будущем», — написал Шюррле.
Фото можно посмотреть на странице Андре Шюррле в «Инстаграме».
Швайнштайгер с 21 марта 2017 года выступал за клуб MLS «Чикаго Файр». Немецкий полузащитник перебрался в Соединённые Штаты после того, как длительное время играл за «Манчестер Юнайтед».
Контракт Швайнштайгера с «Чикаго Файр» действует до 31 декабря 2019 года, однако клуб не смог попасть в плей-офф MLS.
Свой Кубок мира он заработал кровью. Великий Швайни завершил карьеру
Время вспомнить эпизод-хайлайт его пути в футболе.
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