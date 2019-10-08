«Интер» и «Милан» столкнулись с возмущением жителей из-за проекта новой арены

Футбольные клубы «Интер» и «Милан» во время публичных слушаний по строительству нового стадиона и реконструкции зоны у «Сан-Сиро» столкнулись с возмущением местных жителей, сообщает Football Italia.



Сегодня, 8 октября, в мэрии прошло собрание, в ходе которого директор «Интера» Алессандро Антонелло и президент «Милана» Паоло Скарони столкнулись с яростной критикой.



Люди жаловались на то, что стройка — это лишь повод заработать и она не принесёт ничего, помимо бетона вместо зелёных насаждений. Кроме того, стадион планируют разместить слишком близко к жилым домам. А слова Скарони, который назвал район вокруг «Сан-Сиро» пустынным ландшафтом, вызвали бурю возмущения.

Планировалось, что новый стадион получит название Nuovo Stadio Milano, а «Интер» и «Милан» продолжат делить арену.

Арена «Сан-Сиро» открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в «Джузеппе Меацца» — в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.