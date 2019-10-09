Голованов: все знали, что «Бей, Хохлов, спасай Россию» — не обращение к Хохлову

Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, что предшествовало той встрече.
«Каждый готовился отдельно и сам. С Гусевым за неделю до матча не садились и не обсуждали, как будем работать. Я читал всю прессу, которая была до матча. Меня интересовали слабые и сильные стороны сборной Украины, её тактика, но в наших СМИ этому уделялось минимум внимания. Подавляющее большинство статей были про патриотизм: «Вперёд! Победа или смерть!» Зачем смерть-то приплетать? Был явный перебор с ажиотажем и истерией. Все помнят знаменитый заголовок на первой полосе «Советского спорта» в день игры – «Бей, Хохлов, спасай Россию!» Правда, была приписка: «Держи Хлестов, не пропускай Филимонов». Но именно первая часть заголовка была выделена, все понимали, что это не обращение к Дмитрию Хохлову. Кстати, сам Хохлов сказал, что это перебор», — сказал Голованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 9 октября 2019
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:19
-
10:19
-
10:15
-
10:05
-
10:05
-
09:37
-
09:32
-
09:17
-
09:17
-
08:11
-
07:29
-
06:46
-
03:51
-
02:48
-
01:34
-
00:19
- 8 октября 2019
-
23:40
-
23:23
-
23:11
-
23:08
-
22:45
-
22:31
-
22:25
-
22:18
-
22:00
-
21:45
-
21:37
-
21:21
-
21:10