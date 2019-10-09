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Голованов: все знали, что «Бей, Хохлов, спасай Россию» — не обращение к Хохлову

Голованов: все знали, что «Бей, Хохлов, спасай Россию» — не обращение к Хохлову
Футбол / Сборная России 0

Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, что предшествовало той встрече.

«Каждый готовился отдельно и сам. С Гусевым за неделю до матча не садились и не обсуждали, как будем работать. Я читал всю прессу, которая была до матча. Меня интересовали слабые и сильные стороны сборной Украины, её тактика, но в наших СМИ этому уделялось минимум внимания. Подавляющее большинство статей были про патриотизм: «Вперёд! Победа или смерть!» Зачем смерть-то приплетать? Был явный перебор с ажиотажем и истерией. Все помнят знаменитый заголовок на первой полосе «Советского спорта» в день игры – «Бей, Хохлов, спасай Россию!» Правда, была приписка: «Держи Хлестов, не пропускай Филимонов». Но именно первая часть заголовка была выделена, все понимали, что это не обращение к Дмитрию Хохлову. Кстати, сам Хохлов сказал, что это перебор», — сказал Голованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Филимонова оскорбляли отборным матом дети 10-12 лет. Я-то таких слов не знаю»
Автор знаменитой фразы «Боже мой!» вспоминает матч Россия – Украина 20 лет спустя.
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