Голованов рассказал, как родилась фраза «Боже мой» после ляпа Филимонова

Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, как родилась легендарная фраза «Боже мой».
«Фраза «Боже мой» идеально описала состояние всей страны. Что я тогда чувствовал? Шок. Я не знал, что ещё сказать. Это вырвалось очень искренне и эмоционально. Миллионы телезрителей перед экранами сказали совсем другие вещи, но мы всё-таки в прямом эфире Первого канала. Несмотря на этот шок, мы должны были держаться в рамках. У нас, к сожалению, когда происходит что-то печальное, вместо того, чтобы разобраться, любят искать стрелочников. Конечно, стрелочником сделали Филимонова», — сказал Голованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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