«Барселона» может продать Коутиньо и Ракитича, чтобы не закончить год в минусе

«Барселона» может продать бразильского нападающего Филиппе Коутиньо и хорватского полузащитника Ивана Ракитича из-за риска финансовой стабильности, сообщает ESPN.
По данными источника, «Барселона» вынуждена заработать на продаже своих игроков € 124 млн, чтобы не закончить год в минусе. Нужную сумму каталонский клуб планирует получить с продажи Ракитича и Коутиньо.
Бразилец на данный момент находится в аренде в «Баварии». Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб доволен игрой Коутиньо и может выкупить контракт игрока за € 120 млн.
Ракитич в свою очередь недоволен количеством игровой практики в «Барселоне» и может сменить клубную прописку. Отмечается, в летнее трансферное окно в услугах хорвата были заинтересованы «Интер» и «Ювентус».
В нынешнем сезоне Коутиньо провёл за «Баварию» 6 матчей в чемпионате Германии, забив 2 гола и сделав 2 результативные передачи. На счету Ракитича 5 матчей в чемпионате Испании. Результативными действиями хорват не отличался.
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