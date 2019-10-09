Голованов: обыграй Россия Украину в 1999-м, в эфире был бы пафос, патриотизм

Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, чем могла закончиться трансляция поединка в случае победы хозяев.



«На матч были брошены все лучшие силы Первого канала. Поэтому все понимали, что допустить прокол нельзя. В таких матчах человек мобилизуется и открывает все свои внутренние резервы. Все были максимально собраны, поэтому эфир прошёл очень хорошо.



Я часто сравниваю профессию комментатора и актёра. Основное отличие — актёр выходит на сцену, выучив текст. Комментатору же гораздо сложнее, всё — чистая импровизация. Конечно, если бы Россия выиграла, мы бы долго были в эфире, высказались бы в лучших традициях: пафос, патриотизм. Показывали бы трибуны, радость, ликования футболистов и болельщиков. Никаких заготовок не было. Такое нельзя заранее выучить», — сказал Голованов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



«Филимонова оскорбляли отборным матом дети 10-12 лет. Я-то таких слов не знаю» Автор знаменитой фразы «Боже мой!» вспоминает матч Россия – Украина 20 лет спустя.