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Петржела: Комличенко нужно перейти в более сильный клуб

Петржела: Комличенко нужно перейти в более сильный клуб
Футбол / Прочие турниры 0

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал ситуацию, в которой находится российский нападающий «Млады» Николай Комличенко, выразив мнение, что ему нужно переходить в более сильный клуб.

«В прошлом сезоне Комличенко много забивал, но играл не очень хорошо. В нынешнем розыгрыше чемпионата Чехии он выглядит намного лучше. Всё зависит только от него, но сейчас он выступает за достаточно среднюю команду, и непонятно, когда его заметят. Ему точно нужно переходить в более сильный клуб», — приводят слова Петржелы «Известия».

В 8 матчах нынешнего чемпионата Чехии Комличенко забил 8 мячей и сделал 2 голевые передачи. Ещё дважды в этом сезоне форвард отличился в квалификационном раунде Лиги Европы.

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