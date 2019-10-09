Сампаоли может заменить Силвиньо в «Лионе»

Бывший тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли может возглавить «Лион». 59-летний аргентинец, возглавляющий бразильский «Сантос», заинтересован в работе во французском клубе. Контракт специалиста с «Сантосом» рассчитан до 2020 года, сообщает L’Equipe.



7 октября этого года «Лион» уволил Силвиньо с поста главного тренера. Бразилец работал с командой с мая 2019 года. В текущем сезоне «Лион» стартовал в чемпионате Франции с двух побед — над «Монако» (3:0) и «Анже» (6:0), но затем команда проиграла в семи играх подряд. На групповой стадии Лиги чемпионов «Лион» дома сыграл вничью с «Зенитом» (1:1) и обыграл немецкий «РБ Лейпциг» (2:0) в гостях.



В качестве замены Силвиньо также рассматриваются Арсен Венгер и Лоран Блан.

Сампаоли может стать тренером сборной Эквадора