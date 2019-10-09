Лев: Нойер — номер один в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев заявил, что вратарь «Баварии» Мануэль Нойер является первым номером национальной команды. Ранее вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген делал заявления, что хочет играть в основе сборной.
«Как я уже говорил несколько раз ранее, Мануэль Нойер — наш капитан, и следовательно он является нашим номером один на данном этапе, если не произойдё ничего непредвиденного», — приводит слова Лева Kicker.
Ранее конкурент Нойера за место в воротах немецкой сборной Марк-Андре тер Штеген, на клубном уровне выступающий за «Барселону», выразил недовольство своим положением в команде. Тер Штеген провёл на скамейке оба отборочных матча чемпионата Европы 2020 года — с командами Нидерландов (2:4) и Северной Ирландии (2:0).
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