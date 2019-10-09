Кандела: «Монако» может быть хорошим местом для реализации потенциала Головина

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Венсан Кандела высказался о перспективах российского полузащитника Александра Головина в «Монако».

«Если Головин ощущает себя комфортно в «Монако» и чувствует в себе силы, то этот клуб станет прекрасным местом для него, чтобы реализовать весь свой потенциал», — приводят слова Кандела «Известия».

В текущем сезоне на клубном уровне Головин принял участие в 8 матчах. На его счету 2 забитых мяча и 1 результативная передача. Также он удостоился 1 предупреждения и 1 удаления. Контракт россиянина с «Монако» рассчитан до лета 2023 года.

В турнирной таблице чемпионата Франции «Монако» занимает 16-е место. После 9 туров в активе команды 9 очков. От зоны вылета монегаков отделяет 1 очко.