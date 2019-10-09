Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Журналистка прокомментировала эпизод с требованием фанатов показать им грудь

Журналистка прокомментировала эпизод с требованием
Журналистка прокомментировала эпизод с требованием фанатов показать им грудь
Футбол / Италия 0

Итальянская журналистка Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с требованием фанатов «Наполи» показать им грудь во время одного из матчей.

«Это было недоразумение. Болельщики „Наполи“ поддерживали меня на протяжении всего матча. Но затем, после победы „Наполи“, они попытались зайти дальше. Это была просто шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте. Иногда мне кажется, что всё, что я делаю, становится вирусным. Тренируюсь ли я в тренажёрном зале или танцую в клубе… Поэтому я не удивилась, но не ожидала, что эта история станет настолько популярной», — приводит слова Леотты The Sun.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает 4-е место. В активе неаполитанцев 13 очков после 7 туров.

Футбольные болельщики требовали от журналистки показать грудь. Она ответила

Источник: The Sun

Заглавное фото: instagram.com/dilettaleotta

Сообщить об ошибке
Теги
Наполи Видео •••
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019