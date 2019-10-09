Журналистка прокомментировала эпизод с требованием фанатов показать им грудь

Итальянская журналистка Дилетта Леотта прокомментировала эпизод с требованием фанатов «Наполи» показать им грудь во время одного из матчей.

«Это было недоразумение. Болельщики „Наполи“ поддерживали меня на протяжении всего матча. Но затем, после победы „Наполи“, они попытались зайти дальше. Это была просто шутка. Моя реакция была частью иронии в том моменте. Иногда мне кажется, что всё, что я делаю, становится вирусным. Тренируюсь ли я в тренажёрном зале или танцую в клубе… Поэтому я не удивилась, но не ожидала, что эта история станет настолько популярной», — приводит слова Леотты The Sun.

В турнирной таблице чемпионата Италии «Наполи» занимает 4-е место. В активе неаполитанцев 13 очков после 7 туров.