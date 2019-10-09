Эдегор не планирует досрочно возвращаться в «Реал» из аренды
Норвежский полузащитник «Реала Сосьедад» Мартин Эдегор признался, что не планирует досрочно возвращаться в мадридский «Реал» из аренды. Права на него принадлежат столичному клубу, но в настоящий момент он находится в команде из Сен-Себастьяна в аренде. Эдегор был признан лучшим игроком сентября в Примере.
«Я нахожусь на связи с «Реалом». Иногда они сообщают мне, какие у них на меня планы. Они поздравили меня и похвалили за хорошее начало сезона. Также мне сообщили, что довольны моим прогрессом. Я уважаю свои контрактные обязательства по аренде. Доволен в «Реале Сосьедад», хочу продолжать выступление за команду полагающиеся два года», — цитирует Эдегора Eurosport Norway.
За основную команду «Реала» норвежец провёл лишь два матча.
Эдегор — лучший игрок Примеры в сентябре
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