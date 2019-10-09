Месси: в 2013-2014 годах задумывался об уходе из «Барселоны»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что задумывался об уходе из каталонского клуба, когда у него возникли проблемы с испанским казначейством.
«В то время из-за проблем с казначейством я задумывался над тем, чтобы уйти. Но это было не из-за желания покинуть „Барсу“, а из-за желания покинуть Испанию. Я почувствовал, что ко мне здесь плохо относятся, я не хотел оставаться здесь. Я никогда не получал официального предложения от других клубов, потому что все знали о моём намерении остаться здесь», — приводит слова Месси El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.
В текущем сезоне Месси принял участие в 5 матчах на клубном уровне. На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
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