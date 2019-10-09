Месси: это ложь, что я не хотел видеть Гризманна в «Барселоне»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал слухи о сложных отношениях между ним и партнёром по линии атаки в клубе Антуаном Гризманном.
«Перейти в „Барсу“ нелегко. Со стороны может показаться, что это легко, но тем, кто не сталкивался с философией „Барсы“ в юном возрасте, очень сложно адаптироваться здесь. До этого он играл в другой футбол, но мы не сомневаемся, что он сможет интегрироваться, потому что это очень качественный и умный футболист. Это ложь, что я не хотел видеть Гризманна здесь. Я говорил о нём в прошлом году, когда он мог перейти в „Барсу“. Я помню заявления, которые я делал. У меня никогда не было проблем с его окружением и с ним», — приводит слова Месси El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.
Месси: в 2013-2014 годах задумывался об уходе из «Барселоны»
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