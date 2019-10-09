Месси: хотел бы, чтобы Роналду остался в «Реале»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что хотел, чтобы нынешний форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду остался в «Реале».
«Реал» будет вести борьбу за трофеи до конца сезона, потому что в его составе собраны очень хорошие игроки. Но было понятно, что уход Криштиану будет ощутимым для клуба. Мне хотелось, чтобы он остался в «Реале». Он привносил что-то особенное в наше соперничество и матчи между «Барселоной» и «Реалом», — приводит слова Месси El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.
В текущем сезоне Месси принял участие в 5 матчах на клубном уровне. На его счету 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Контракт аргентинца с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.
Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Его трансфер обошёлся «Ювентусу» в € 117 млн.
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