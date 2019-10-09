Ракитич: хочу играть в «Барселоне», а не гулять по городу и наслаждаться морем

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился мнением о своём положении в каталонском клубе. В новом сезоне он потерял место в стартовом составе.
«Не знаю, что будет в «Барселоне». Я хочу играть, а не быть просто членом команды. Попытаюсь изменить ситуацию в следующих матчах. Мой контракт рассчитан ещё на два года, «Барселона» — лучший клуб в мире. Но мне хочется играть, а не только гулять по городу и наслаждаться морем.
Я говорил с руководством клуба. Все знали, что у меня были другие варианты. Но я хочу играть за «Барселону», сражаться вместе с командой. Могу лишь выходить на поле и делать свою работу лучшим образом, когда у меня появляется шанс», — цитирует Ракитича Marca.
Во время межсезонья футболистом, по слухам, интересовались «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед», но хорватский хавбек с самого начала заявил, что не планирует покидать свой нынешний клуб.
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