Месси назвал самую сильную команду, против которой играл
Капитан «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси назвал самую сильную команду, против которой он выходил играть на футбольное поле.
«Если говорить о лучшей команде, против которой играл, то перед чемпионатом мира 2010 года мы играли со сборной Испании. Эта команда меня удивила. Что касается лучшей обороны, которой я противостоял, то даже не знаю. Мы много раз играли с сильными соперниками. Особенными в этом плане являются матчи с английскими командами, которые всегда славились физической мощью и силой. В последние годы футбол стал более оборонительным и тактическим. Сейчас много команд, которые очень жёстко действуют в защите», — приводит слова Месси El Mundo Deportivo со ссылкой на RAC 1.
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