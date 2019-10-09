Хавбек «Интера» Сенси пропустит не менее трёх недель из-за травмы

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси из-за травмы пропустит не менее трёх недель, сообщает Calciomercato.

Полузащитник миланцев получил травму в матче 7-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). Он был вынужден покинуть поле ещё в первом тайме.

24-летний футболист, по всей видимости, вернётся на поле в конце октября и сможет сыграть в матче Серии А с «Пармой». В то же время, скорее всего, Сенси не сможет сыграть с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.

Сенси перешёл в «Интер» перед началом нынешнего сезона из «Сассуоло». На приобретении полузащитника настаивал новый главный тренер команды Антонио Конте. В текущем сезоне Сенси забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.

Поражение от «Ювентуса» стало первым в текущем сезоне для «Интера».