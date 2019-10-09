Хавбек «Интера» Сенси пропустит не менее трёх недель из-за травмы

Полузащитник «Интера» Стефано Сенси из-за травмы пропустит не менее трёх недель, сообщает Calciomercato.
Полузащитник миланцев получил травму в матче 7-го тура Серии А с «Ювентусом» (1:2). Он был вынужден покинуть поле ещё в первом тайме.
24-летний футболист, по всей видимости, вернётся на поле в конце октября и сможет сыграть в матче Серии А с «Пармой». В то же время, скорее всего, Сенси не сможет сыграть с дортмундской «Боруссией» в Лиге чемпионов.
Сенси перешёл в «Интер» перед началом нынешнего сезона из «Сассуоло». На приобретении полузащитника настаивал новый главный тренер команды Антонио Конте. В текущем сезоне Сенси забил три мяча и отдал четыре результативные передачи.
Поражение от «Ювентуса» стало первым в текущем сезоне для «Интера».
- 9 октября 2019
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:56
-
11:49
-
11:39
-
11:35
-
11:20
-
11:11
-
11:09
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:19
-
10:19
-
10:15
-
10:05
-
10:05
-
09:37
-
09:32
-
09:17
-
09:17
-
08:11
-
07:29
-
06:46
-
03:51
-
02:48
-
01:34
-
00:19
- 8 октября 2019
-
23:40
-
23:23