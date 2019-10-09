Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» стал жертвой пранка с яйцом. Видео
Полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай стал жертвой пранка от своих партнёров по команде.
Начало розыгрыша было безобидным – бельгиец пытался головой переправлять в бак шарики для настольного тенниса, которые ему бросал одноклубник. Однако один из шариков оказался яйцом, которое разбилось о голову Аднана. Футболистов испанского клуба пранк сильно развеселил, сам Янузай также посмеялся над розыгрышем.
Видео доступно на «Чемпионате».
Янузай является воспитанником «Манчестер Юнайтед», где начал карьеру в 2013 году. Полузащитник провёл в английском клубе четыре года и за это время успел дважды уйти в аренду – сначала в дортмундскую «Боруссию», а затем в «Сандерленд». В 2017 году Аднан перебрался в «Реал Сосьедад».
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