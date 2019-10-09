Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» стал жертвой пранка с яйцом. Видео

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» стал жертвой пра
Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» стал жертвой пранка с яйцом. Видео
Футбол / Испания 0

Полузащитник «Реала Сосьедад» Аднан Янузай стал жертвой пранка от своих партнёров по команде.

Начало розыгрыша было безобидным – бельгиец пытался головой переправлять в бак шарики для настольного тенниса, которые ему бросал одноклубник. Однако один из шариков оказался яйцом, которое разбилось о голову Аднана. Футболистов испанского клуба пранк сильно развеселил, сам Янузай также посмеялся над розыгрышем.

Видео доступно на «Чемпионате».

Янузай является воспитанником «Манчестер Юнайтед», где начал карьеру в 2013 году. Полузащитник провёл в английском клубе четыре года и за это время успел дважды уйти в аренду – сначала в дортмундскую «Боруссию», а затем в «Сандерленд». В 2017 году Аднан перебрался в «Реал Сосьедад».

Мемфис Депай и ещё 7 игроков, не ставших в «МЮ» «новыми Роналду»
Мемфис Депай покинул «Ман Юнайтед» и перебрался в «Лион». Очередной сменщик Роналду так и не прижился на «Олд Траффорд».
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019