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Жителя Краснодарского края, укравшего часы у Ари, могут посадить на 10 лет

Жителя Краснодарского края, укравшего часы у Ари,
Жителя Краснодарского края, укравшего часы у Ари, могут посадить на 10 лет
Футбол / РПЛ 0

Житель Краснодарского края, которого обвиняют в краже часов у форварда «Краснодара» Ари, может провести до 10 лет в тюрьме, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.

«Прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении 12 часов… Санкция за совершённое преступление предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — говорится в релизе.

В сентябре 2019 года был задержан мужчина, которого подозревают в краже 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей. По версии следствия, преступник проник в дом через окно и вынес часы.

Полицейские вернули футболисту часть коллекции, но несколько часов злоумышленник уже продал. Футболист поблагодарил полицейских.

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