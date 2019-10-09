Жителя Краснодарского края, укравшего часы у Ари, могут посадить на 10 лет

Житель Краснодарского края, которого обвиняют в краже часов у форварда «Краснодара» Ари, может провести до 10 лет в тюрьме, сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на прокуратуру Краснодарского края.
«Прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в хищении 12 часов… Санкция за совершённое преступление предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — говорится в релизе.
В сентябре 2019 года был задержан мужчина, которого подозревают в краже 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей. По версии следствия, преступник проник в дом через окно и вынес часы.
Полицейские вернули футболисту часть коллекции, но несколько часов злоумышленник уже продал. Футболист поблагодарил полицейских.
- 9 октября 2019
-
13:51
-
13:48
-
13:39
-
13:33
-
13:28
-
13:20
-
13:16
-
12:30
-
12:28
-
12:28
-
12:17
-
11:56
-
11:49
-
11:39
-
11:35
-
11:20
-
11:11
-
11:09
-
10:55
-
10:50
-
10:35
-
10:28
-
10:27
-
10:20
-
10:19
-
10:19
-
10:15
-
10:05
-
10:05
-
09:37
-
09:32
-
09:17
-
09:17
-
08:11
-
07:29