Месси признался, что не говорит на каталанском. Он живёт в Барселоне 19 лет

Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси признался, что не владеет каталанским языком, несмотря на длительное проживание в Каталонии.



«Я никогда не говорил на каталанском языке и не умел делать это хорошо. Всегда использовал испанский. Мои дети говорят на каталанском», — приводит слова Месси Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.



Месси переехал в Барселону из Аргентины в 2000 году и поступил в академию сине-гранатовых. За главную команду «Барселоны» форвард начал выступать в 2003 году. За время в клубе Лео стал обладателем 34 трофеев, среди которых 10 титулов чемпиона Испании, шесть Кубков и восемь Суперкубков страны, а также четыре Кубка Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА и три трофея клубного чемпионата мира.

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