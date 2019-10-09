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Как закончится отборочный матч Евро-2020 Россия — Шотландия?

Как закончится отборочный матч Евро-2020 Россия — Шотландия?
Футбол / Евро-2020 0

Завтра, 10 октября, состоится матч 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020 между сборными России и Шотландии. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.

«Чемпионат» предлагает вам ответить на вопрос: как закончится этот матч?

Принять участие в голосовании можно на PlayBuzz.

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