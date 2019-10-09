Месси назвал лучших тренеров в своей карьере

Капитан «Барселоны», нападающий Лионель Месси назвал лучших тренеров, с которыми ему доводилось работать в ходе своей карьеры.



«Лучший тренер в моей карьере? Думаю, Хосеп Гвардиола и Луис Энрике максимально близки к этому определению.



Что касается игрока, с которым я бы никогда не хотел вновь оказаться в одной команде, то такого нет. Со всеми, кто когда-либо приходил в клуб, у меня были очень хорошие отношения. Не думаю, что кто-то из них может сказать обо мне плохо», — цитирует Месси Mundo Deportivo со ссылкой на RAC1.



Гвардиола, в настоящий момент занимающий пост главного тренера «Манчестер Сити», возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. Луис Энрике в свою очередь тренировал сине-гранатовых с 2014 по 2017 год.

Месси признался, что не говорит на каталанском. Он живёт в Барселоне 19 лет