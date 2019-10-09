Дзюба: «Лужники» — это особенный стадион, олицетворение сборной

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба высказался о предстоящем матче 7-го тура квалификации чемпионата Европы – 2020 с Шотландией.



«Лужники» – это особенный стадион, олицетворение сборной. Хотел бы призвать всех болельщиков прийти на матч и поддерживать нас с экранов. 12-й игрок всегда помогает команде. Надеюсь, болельщики нас погонят вперёд и мы сможем добиться нужного нам результата», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.



Матч Россия – Шотландия состоится завтра, 10 октября. Встреча пройдёт на стадионе «Лужники» в Москве, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск.



С положением команд в отборочных группах чемпионата Европы можно ознакомиться на «Чемпионате». Расписание соревнования можно посмотреть, перейдя по ссылке.



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