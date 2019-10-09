Александер-Арнольд: всегда стараюсь отблагодарить Клоппа за доверие

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд заявил, что всем обязан главному тренеру команды Юргену Клоппу.
«Очевидно, что без Клоппа никто не знает, как бы сложилась карьера. Он — человек, который предоставил мне все необходимые возможности, даже больше, чем я мог рассчитывать.
Он верил в меня и полагался на меня. И я всегда стараюсь отблагодарить Клоппа за доверие, за всё, что он для меня сделал. Огромное ему спасибо. Надеюсь, что у нас будет ещё как минимум четыре года успехов.
В первые недели работы он приходил в академию и следил за молодыми ребятами. Нам это дало веру в себя, он продемонстрировал, что планирует использовать молодёжь, даст им шанс. И я был одним из тех, кто получил шанс, благодаря Клоппу», — цитирует защитника пресс-служба «Ливерпуля».
- 9 октября 2019
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