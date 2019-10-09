Дзюба — шотландским журналистам: странно к своей сборной относитесь

Нападающий «Зенита» и сборной России Артём Дзюба обратился к шотландским журналистам в преддверии матча 7-го тура квалификации чемпионата Европы–2020, который состоится завтра, 10 октября, в Москве.
«Вы странно к своей сборной относитесь. Это напоминает мне ситуацию перед чемпионатом мира в России. Очень крепкая команда, удивительно, что они уступили в Казахстане, но там всем тяжело из-за искусственного поля. Ваши игроки выступают и в «Ливерпуле», и в «Манчестер Юнайтед» на самом высоком уровне. Перед нашими матчами все, наоборот, называли шотландцев чуть ли не фаворитами матча. Когда мы обыграли их в Глазго, всё поменялось в вашем понимании.
Но мы уважаем соперника, настраиваемся на стопроцентную борьбу. Сейчас все научились играть в футбол. Мы не Испания, Португалия или Нидерланды, на классе мы никого не обыграем. У нас есть задачи, и мы будем их решать постепенно», — передаёт слова Дзюбы корреспондент «Чемпионата» Дарья Юрко.
- 9 октября 2019
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